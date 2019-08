Der Kärntner Radprofi Stephan Rabitsch (28) startet am Sonntag beim Europameisterschafts-Straßen-Rennen in den Niederlanden. „Das werden 180 richtig rasante Kilometer.“

Stephan Rabitsch (ganz links) mit Felbermayr-Team-Kollegen Matthias Krizek © GEPA; KK/Wier

Wenn man Stephan Rabitsch auf seine bisherige Rad-Saison anspricht, wird der stets gut gelaunte Kärntner ziemlich kleinlaut: „Damit bin ich überhaupt nicht zufrieden. Ich hatte allein heuer drei Stürze, so viele wie vorher in sieben Jahren nicht, wobei bei zwei von ihnen war ich selbst schuld“, offenbart der Athlet von Felbermayr-Express, der am Sonntag im niederländischen Alkmaar ein „verdammt hartes EM-Straßen-Rennen über rund 180 Kilometer“ erwartet.