Europadurchquerung Extremradfahrer Fasching in Belgien von Auto erfasst

Schwerer Unfall bei Wolfgang Faschings Europadurchquerung: Lieferwagen erfasste Faschings Pacecar. Durch die Wucht wurde auch Fasching mit seinem Rad erfasst und auf die Windschutzscheibe seines eigenen Pacecars geschleudert. Am Tag nach dem Unfall sitzt der Extremradler schon wieder auf dem Rad.

Pacecar und Rad nach dem Unfall © Manuel Hausdorfer | lime-art.at

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein schwerer Unfall bei Wolfgang Faschings Europadurchquerung von Gibraltar bis zum Nordkap. Im belgischen Lüttich, nach rund 2.200 Kilometern, krachte gegen 17:00 Uhr von hinten ein kleiner Lieferwagen in das Pacecar von Wolfgang Fasching. Durch die Wucht des Aufpralls erfasste das Pacecar auch den vor ihm fahrenden Athleten, der auf der Windschutzscheibe landete. Fasching: „Es ging alles so schnell, als ich auf der Windschutzscheibe des Pacecars landete. Die Rettung brachte mich sofort ins Krankenhaus und als ich dort eine Halskrause bekam, war das Projekt für mich gelaufen."