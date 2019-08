Facebook

Ärztliche Leiter, Georg Lajtai, mit Radprofi Mark Cavendish © KK

Weil Mark Cavendish in dieser Saison immer wieder von Verletzungen geplagt wurde, nominierte ihn sein Team „Dimension Data“ nicht für die Tour de France. Damit der 34-Jährige wenigstens die restliche Saison ordentlich fahren kann, begab er sich in die „Privatklinik Maria Hilf“ in Klagenfurt in Behandlung. „Mark hatte extreme Probleme mit der Wirbelsäule, dem Genick und seinen beiden lädierten Schultern. Wir haben ihn bei uns in den vergangenen Tagen mehrmals behandelt und konnten ihn mit gutem Gewissen zu den nächsten Rennen schicken“, berichtet der ärztliche Leiter der Privatklinik, Georg Lajtai. Der Sprintstar kam aber nicht allein in die Klinik, sondern mit Bernie Eisel, der erst kürzlich zum dritten Mal Papa wurde.