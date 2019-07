Facebook

Gregor Mühlberger (links) neben Simon Yates und Pello Bilbao © APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Für eine Topleistung sorgte am Donnerstag der Österreicher Gregor Mühlberger bei der Tour de France. Der Niederösterreicher holte sich auf der zwölften Etappe über zwei Pyrenäen-Pässe den dritten Rang. Er musste sich im Sprint einer dreiköpfigen Spitzengruppe dem Briten Simon Yates und dem Spanier Pello Bilbao knapp geschlagen geben. Das Feld kam hinter zwei Verfolgergruppen mit 9:35 Minuten ins Ziel.

🇬🇧 @SimonYatess wins his first Tour de France stage win! 🏆

🇬🇧 Simon Yates remporte sa première victoire d’étape sur le Tour de France ! 🏆#TDF2019 pic.twitter.com/RF7aTXUmyL — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2019

Der Franzose Julian Alaphilippe verteidigte seine Gesamtführung erfolgreich und wird das Einzelzeitfahren am Freitag im Gelben Trikot in Angriff nehmen. Der Österreicher Patrick Konrad liegt weiter mit 2:46 Minuten Rückstand an elfter Stelle. Mühlberger verbesserte sich von der 55. an die 42. Position, er liegt 25:15 Minuten zurück.