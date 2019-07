Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Gesamtführende Ben Hermans (Israel Cycling Academy) © APA/EXPA/JFK

Gerrit Glomser schmunzelt und sagt: „Die ersten Fahrer kriegen das Kitzbüheler Horn hinauf nichts mit. Die sind wie in einem Tunnel und schauen maximal nach vorne, wie weit sie noch treten müssen. Die können keinen einzigen Buchstaben lesen, der da auf den Asphalt gepinselt ist.“ Die Anstrengung in diesem Anstieg ist enorm, die Fahrer sind auf Anschlag und fahren instinktiv. „Wenn es nicht rumpelt, sind sie auf dem Asphalt, wenn schon, dann auf dem Bankett oder in der Wiese.“