Heute startet die 71. Österreich Rundfahrt © (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter

Österreichische Radprofis haben heuer bereits mit starken Leistungen aufgewartet, für ein Quartett war die Nominierung für die Tour de France der Lohn. Bei der ebenfalls heute startenden 71. Österreich-Rundfahrt sind aber nur zwei ÖRV-Fahrer mit Chancen in der Gesamtwertung dabei. Riccardo Zoidl hat 2013 schon gewonnen, Sebastian Schönberger fährt erstmals auf eigene Rechnung.

Zehn Teams der WorldTour (3) und der zweiten Division (7) nehmen heute in Wels den Prolog, ein 2,5-km-Einzelzeitfahren, in Angriff. In ihren siebenköpfigen Aufgeboten findet sich aber mit Matthias Brändle nur ein weiterer Österreicher. Der Ex-Stunden-Weltrekordler von Israel Cycling Academy hat beim Auftakt seinen ersten Tagessieg in der Heimat und das Rote Flyeralarm-Trikot des Führenden im Visier.

Auf www.kleinezeitung.at können Sie die Rundfahrt im Livestream verfolgen: Die Übertragung wird an jedem der Etappentage mit dem Magazin "Guten Morgen Rundfahrt" eröffnet, wenn der Startschuss zum Rennen fällt, sind sie mit "Das Rennen - die Entscheidung" live dabei.