Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/UroshGrabner

Wie bereits am Samstag, konnte Yana Dobnig auch am zweiten Renntag des Enduro Continental Cups ihre Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Villacherin holte nicht nur überlegen den Gesamtsieg bei den Damen, sondern konnte auch alle fünf Sonderwertungen souverän für sich entscheiden.



Bei den Herren sicherte sich Lokalmatador Vid Persak (SLO) den ersten Platz. Bester Österreicher wurde Peter Mihalkovits, der die achtbeste Zeit einfuhr. Max Fejer holte sich die den Sieg in der Kategorie U21-Herren. Die Rennstrecke erwies sich durch die Regenfälle in den letzten Tagen als sehr rutschig, auf der Petzen musste beide Strecken verkürzt werden.