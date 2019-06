Facebook

Die Villacher Mountainbikerin Yana Dobnig (19) feierte heuer in der Slo-Enduro-Serie bei drei Antreten drei Siege © KK/Billiani; Privat

"Ein paar Kratzer und blaue Flecken gehören in meinen Sport dazu, aber sonst bin ich bis jetzt bis zum Glück verschont geblieben“, verrät Mountainbikerin Yana Dobnig (Team Dorrong), die heuer in ihrer vierten Saison der Slo-Enduro-Serie bei den Damen nicht zu schlagen ist. Drei Starts, drei Siege. „Ich konnte leider nicht alle Rennen absolvieren, da ich an der Fachhochschule Radiologie-Technologie studiere und mir so meine Zeit gut einteilen muss. Aber jetzt werden die Prüfungen weniger und ich kann mich wieder voll auf meine Wettkämpfe konzentrieren.“