David Trummer holte Bronze © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mathias Mandl)

Das war einmal ein Saisonauftakt nach Maß. Nach dem besten Weltcup-Ergebnis, Platz 15, im ersten Wettkampf der Saison ist dem Gnaser Downhill-Mountainbiker David Trummer bei der Europameisterschaft in Portugal der große Wurf gelungen: Platz drei und Bronze. „Ich bin einfach nur superhappy“, sagt Trummer, der zu Hause in der Mechaniker-Werkstatt hilft, langfristig aber schon von seinem Sport leben möchte. „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich in Portugal am Anfang mit der Strecke gar nicht zurechtgekommen bin“, gibt der 24-Jährige zu. Er hat sich Schritt für Schritt herangetastet und am Ende hätte es fast für den ganz großen Wurf gereicht. Nur eine Hundertstelsekunde hat auf Silber gefehlt, acht Zehntelsekunden auf Gold. „Bei einer Fahrtzeit von knapp drei Minuten ist das in unserem Sport gar nichts“, sagt Trummer. Unzufrieden ist er trotzdem nicht, im Gegenteil.

