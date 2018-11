Facebook

Erst langsam gewöhnt sich das bloße Auge nach Stunden hinter der verspiegelten Sonnenbrille an das gleißende Licht. Das Gelb der Sonne schärft die Konturen der Landschaft und in ihrer Schlichtheit entfaltet die Wüste ihre Schönheit. Frisch geduscht stehen wir nach einer kleinen Kostprobe des hiesigen Rotweins mit Gerhard Schönbacher in Mitzpe Ramon am oberen Rand des Ramon-Kraters. Der Wein war so trocken wie die Luft, die kurz zuvor im Anstieg mit seinen Serpentinen die Lungen zum Brennen gebracht hat. Vor uns liegt der größte Krater der Welt, die Räder sind hinter uns an die sandfarbene Mauer eines Hauses gelehnt. Bis Jerusalem ist es noch ein weiter Weg. Aber nicht heute. Heute wird philosophiert, nachgedacht, diskutiert und auch geträumt. Geträumt von einem Radrennen unter den Flügeln der weißen Taube, einer Friedensfahrt durch das Herz des Mittleren Ostens. Um ein Zeichen gegen einen Konflikt zu setzen, der 2018 wieder durch die Vorkommnisse auf dem Tempelberg präsent wurde. Jenem heiligen Ort, der nur wenige Hundert Meter vom Stadttor entfernt ist, an dem dieses Rennen enden wird, am 14. März 2019. Nach sieben Etappen durch Jordanien, Palästina und Israel. Dass die Sicherheit in keiner Weise gefährdet ist, zeigt auch die Tatsache, dass der Giro d'Italia heuer in Jerusalem gestartet wurde.

„Wenn ich den Menschen von meiner Idee erzähle, sagen fast alle, ich sei verrückt.“ Ein Rennen für Profis und Hobbyfahrer gleichermaßen durch Nachbarländer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Seit vier Jahren spinnt Schönbacher die Idee von dieser Fahrt, der Middle East Tour for Global Peace. Mit seiner unendlich optimistischen Art will er das für viele Undenkbare in die Tat umzusetzen. Und mittlerweile gibt es schon die ersten Anmeldungen.

Schönbacher ist das charismatische Gesicht der Tour. Mit seinen Geschichten über seine Jahre im Profiradsport und den zwei roten Laternen bei der Tour de France füllt er Abende. Er ist aber kein Fantast - weiß um die Risiken und Steine, die ihm und der Unternehmung im Weg liegen. Er hat sein Netzwerk bis in die höchsten politischen Kreise aktiviert, Botschafter und Minister besucht, um das Projekt zum Laufen zu bringen. Mit unzähligen Büchern über die Region und ihre Geschichte sowie Karten hat er sich Orientierung verschafft. Außerdem baut er auf die Hilfe eines alten Freundes: Ido Eindor, Israeli, Kommissär des Weltradverbands und der schweigsame, geradlinige Mann im Hintergrund. Er scheint des Konflikts in seiner Heimat überdrüssig, spricht mit Bedacht sowie vorwurfsfrei darüber und möchte mit der Tour ein Zeichen setzen. Viele seiner israelischen Freunde würden schon lange auf so ein Rennen warten. Besuche in den Nachbarländern sind in dieser Gegend nicht alltäglich.

Vom 8. bis 14. März wird die Tour von der jordanischen Metropole Amman aus über sieben Etappen an die alten Mauern Jerusalems führen. „Wenn jemand versucht, über den Sport Leute einander näherzubringen, ist das eine super Idee“, sagt Martin Weiss, Österreichs Botschafter in Israel, der ein begeisterter Triathlet ist. Die Etappe durch den Krater absolviert er auf dem Velo. „Politik ist oft schon sehr verfahren und es wird sehr viel kompliziert gemacht - da ist der Sport ein Ansatz zu zeigen, dass es geht.“

Die Routen der Rundfahrt führen durch karge Wüsten, die beeindruckenden Berglandschaften um die Felsenstadt Petra, ans Rote Meer nach Akaba und Eilat - die zwei durch einen Grenzzaun getrennten Badeorte -, vorbei am Toten Meer und durch die Westbank nach Jericho, der biblischen Stadt in Palästina. Nicht nur die vielen Kinder am Wegesrand sehen zum ersten Mal ein Rennrad, wollen aufsteigen, es probieren. Überall ist die Freude über den Besuch spürbar. In Jericho pedaliert auch Geoffrey Hoguet nach der Etappe entlang des Toten Meers im Konvoi. Hinter dem Polizeiwagen plaudert der Spross des Rothschild-Clans mit einheimischen Radfahrern. Er ist neben Schönbacher und Eindor die dritte treibende Kraft des Projekts. Aus gesundheitlichen Gründen begann er mit dem Radfahren, daraus wurde eine Liebe, die ihn mit Schönbacher verbindet.

Das Rennen ist für Profis und Hobbyfahrer gedacht. Noch nie zuvor gab es eine solche länderübergreifende Fahrt, die schon mit dem Siegel des Weltradverbands UCI versehen wurde. Doch selbst der hehre Gedanke an Frieden kann manch politische und bürokratische Mauer nicht einreißen. So wurde Schönbachers Idee, auch Saudi-Arabien und Ägypten zu befahren, verworfen. „Ab 2020 sollte Ägypten dabei sein, aber die bürokratischen Hürden waren aktuell einfach zu hoch.“ Noch.

