Rad-Weltrekord Strasser fuhr als erster Mensch über 900 Kilometer an einem Tag

Er hat es wirklich geschafft: Extrem-Radsportler Christoph Strasser schaffte es bei der 24-Stunden-EM in den USA als erster Mensch an einem Tag mehr als 900 Kilometer auf dem Rad zu absolvieren.

Christoph Strasser © GEPA

Christoph Strasser gilt nicht nur wegen seiner fünf Siege beim Race Across America als bester Ultradistanz-Radfahrer der Welt. Sollte es überhaupt Zweifel an dieser Tatsache gegeben haben, dann hat sie der Steirer in den vergangen 24 Stunden ausgeräumt. Strasser knackte bei der 24-Stunden-Weltmeisterschaft im Einzelzeitfahren in Borrego Springs (Kalifornien/USA) als erster Mensch auf dem Rad und ohne Windschatten die magische 900-Kilometer-Marke! Oder anders: Weltrekord!

Unglaubliche 913,46 Kilometerspulte der 35-Jährige innerhalb eines ganzen Tages ab, das entspricht der nahezu unglaublichen Durchschnittsgeschwindigkeit von 38,06 km/h. Umso bemerkenswerter ist dieser Schnitt angesichts der Verhältnisse in Borrego Spring - rund 34 Grad herrschten in Kalifornien. da machte sogar der Radcomputer von Strasse schlapp. "Für Ende Oktober waren die Temperaturen in der Wüste, wo wir um Borrego Springs eine 30 Kilometer lange Runde absolvieren mussten, mit bis zu 34 Grad fast unmenschlich", erzählte Strasser. Und: "Mein Radcomputer hat im Finale wegen der Hitze den Geist aufgegeben und ich hatte deshalb keine exakten Daten. Erst auf der letzten kleinen Schlussrunde schrie mir Betreuer Markus zu, dass sich die 900 km-Marke locker ausgeht. Da fiel mir echt ein Stein vom Herzen!"

Es ist der zweite WM-Titel im 24-Stunden-Fahren in Folge für Strasser, der sich heuer auch den erstmals ausgetragenen österreichischen Meistertitel im Ultra-Radsport sicherte. "Ich kann es kaum glauben, dass ich die 900er Marke auf dem Rennrad geknackt habe. Solo, ohne Windschatten, der neue Rekord ist für mich der Abschluss einer fantastischen Saison. Es war wirklich hart und knapp, darum bin ich jetzt umso glücklicher. Jetzt folgen ein paar ruhigere Tage", meinte Strasser, der nach der Rückkehr nach Österreich aber wieder mit seinem Buch "Der Weg ist weiter als das Ziel" auf Vortragstour gehen wird.