Routinier Bernhard Eisel geht in seine 19. Profisaison. Der 37-jährige Steirer hat seinen Vertrag bei Dimension Data um ein Jahr verlängert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernhard Eisel © GEPA pictures

Routinier Bernhard Eisel verlängert seine Karriere als Radprofi wie geplant um ein Jahr. Der 37-Jährige fährt auch in der kommenden Saison für das Team Dimension Data. Der südafrikanische Rennstall, für den Eisel seit 2016 tätig ist, gab die Vertragsverlängerung um ein Jahr am Mittwoch bekannt. Der Steirer geht 2019 damit in seine 19. Profisaison.

"Ich bin extrem glücklich", sagte Eisel über das weitere Engagement. "Ich freue mich auf die neue Saison." Eisel hatte sich im März bei einem Sturz beim Tirreno-Adriatico schwere Kopfverletzungen zugezogen. Eine Nachwirkung des Unfalls war eine Gehirnblutung, die eine Operation notwendig machte. Eisel gab erst fünf Monate nach seinem Sturz ein Comeback.

"Dieses Jahr war natürlich nicht perfekt, ich habe meine Höhen und viele verletzungsbedingte Tiefen gehabt", erklärte Eisel. "Aber ich bin überglücklich, dass ich zurück bin. Das war ein Hauptgrund, warum ich mich entschieden habe, zu bleiben." Das Team habe ihn immer unterstützt, betonte der Wahlkärntner, der zuletzt bei der Guangxi-Rundfahrt in China sein letztes Saisonrennen beendet hat.