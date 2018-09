Facebook

Alejandro Valverde siegte in Innsbruck und holte Gold bei der vielleicht härtesten WM aller Zeiten © APA/HERBERT NEUBAUER

Es war das erwartet harte Ausscheidungsrennen - und letztlich gab es einen Favoritensieg: Der Spanier Alejandro Valverde setzte sich nach 260 Kilometern und der gefürchteten Schluss-Steigung über die Höttinger Höll im Sprint einer veirköpfigen Spitzengruppe durch. Er gewann vor dem Franzosen Romain Bardet und dem Kanadier Michael Woods - der Niederländer Tom Dumoulin, der sich am Ende noch an die dreiköpfige Spitze herangekämpft hatte, hatte im Schlusssprint nicht mehr die Kraft mitzuhalten.

Leider nichts zu holen gab es für die Österreicher, auch Kapitän Patrick Konrad hatte als letzter Mann in der Spitze bereits vor dem letzten Anstieg abreißen lassen müssen.Bester Österreicher war dann Michael Gogl auf dem 45. Platz. "Das Rennen ist nicht nach unseren Wünschen verlaufen, aber wir haben alles gegeben. Leider hat Patrick Krämpfe bekommen, ist aufgegangen. Ich habe mich ins Ziel gekämpft, aber es ist enttäuschend", meinte Gogl. Und er ergänzte: "Es war einer der härtesten Tage auf dem Fahrrad - und ih habe schon viele harte Tage erlebt. Nur die Kulisse war zum Genießen, man hatte in jeder Runde Gänsehaut, bis auf die letzte Runde vielleicht."

Rad-WM - Ergebnisse 1. Alejandro Valverde (ESP) 6:46:41 Std. (38,064 km/h)

2. Romain Bardet (FRA)

3. Michael Woods (CAN)

4. Tom Dumoulin (NED) alle gleiche Zeit

5. Gianni Moscon (ITA) + 0:13 Sek.

6. Roman Kreuziger (CZE) + 0:43

7. Michael Valgren (DEN)

8. Julian Alaphilippe (FRA)

9. Thibaut Pinot (FRA)

10. Rui Costa (POR) alle gleiche Zeit.

Weiter: 45. Michael Gogl (AUT) 5:56 Min.

Valverde, 38-jähriger Routinier, war im Ziel zu Tränen gerührt. "Ich habe so lange dafür gekämpft, jetzt hat es geklappt. Es war ein Sieg für die ganze Mannschaft, die großartig gearbeitet hat."

Sagan musste aufgeben

Zu schwer war der WM-Kurs für Triple-Weltmeister Peter Sagan: Der Weltmeister hatte bereits 100 Kilometer vor dem Ziel aufgeben müssen. Dafür steht fest: die Rad-Weltmeisterschaften in Tirol waren ein voller Erfolg. "Es ist ein Rad-Märchen. Von der Organisation bis zu den sensationellen sportlichen Ergebnissen, auch der Österreicher - perfekt, alles reibungslos", sagte WM-Geschäftsführer Georg Spazier. Auch in punkto Zuschauer seien die Erwartungen übertroffen worden. Man habe zwar noch nicht die finalen Zahlen, aber es dürften insgesamt deutlich über 500.000 Rad-Fans die Weltmeisterschaften beehrt haben. Ungefähr 50 Prozent davon waren Einheimische, so Spazier. Überhaupt hätten sich die Tiroler "großartig" und aktiv an der WM beteiligt, verwies der Geschäftsführer etwa auf "Schmankerln" wie "Pferde in Rad-Formation" und mit WM-Trikots "verzierte" Kühe. Überdies habe der Junioren-WM-Titel von Laura Stigger das nationale Interesse an den Weltmeisterschaften gesteigert.

"Auf jeden Fall wird die WM auch in finanzieller Hinsicht ein Erfolg", zeigte sich Spazier überzeugt. Mit rund 13 Millionen Euro habe man ein sehr schmales Budget zur Verfügung gehabt. "Es war aber auch die effizienteste WM der Geschichte", so der Geschäftsführer, der - noch dazu angesichts des sehr guten Wetters - einen immensen Werbewert für Innsbruck und Tirol sah.

Allein der mediale Werbewert im Online-Bereich betrage rund 45 Millionen Euro. In ein paar Wochen werde eine erste Finanz-Bilanz gezogen, kündigte Spazier an. Bis Ende des Jahres werde die komplette Abrechnung auf dem Tisch liegen.