HC Strache kommt als Sportminister nicht zur Rad-WM nach Innsbruck: Die Einladung kam zu spät © APA/HERBERT NEUBAUER

Die Rad-Weltmeisterschaften in Tirol gehen ohne Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) über die Bühne. Der Grund: Eine offenbar verspätete Einladung. Diese sei erst am 6. September, also zu kurzfristig, erfolgt, erklärte Straches stellvertretender Kabinettchef, Philipp Trattner, gegenüber dem ORF Tirol.

Schon bei einem informellen Mittagessen in Wien hatte Trattner kurz zuvor angemerkt, dass es vonseiten der Rad-WM-Organisatoren nicht einmal eine Einaldung nach Innsbruck gab. Vonseiten des Veranstalters hieß es damals, dass das Land Tirol die Einladungen für den Galaabend, der am heutigen Samstag stattfindet, aussprechen werde. Dies erfolgte dann am 6. September - an diesem Tag war Strache bei der Eröffnung der Kletter-WM in Innsbruck zugegen. Offenbar zu spät für den Vizekanzler und dessen vollen Terminkalender.