Peter Sagan © APA/HERBERT NEUBAUER

Weltmeister Peter Sagan hat seinen Vertrag beim deutschen Radrennstall Bora-hansgrohe um zwei Jahre bis Ende 2021 verlängert. Das gaben der Slowake und Teamchef Ralph Denk zwei Tage vor dem Straßenrennen der WM in Innsbruck am Freitagabend bei einer Pressekonferenz in Niederndorf bekannt.

"Ich bin sehr glücklich über die bisherigen Jahre im Team. Ich fühle mich wohl, es ist eine gute Gruppe, also warum nicht?", meinte Sagan, der am Sonntag auf seinen viertes WM-Gold in Serie losgeht. Erste Bekanntschaft mit der WM-Strecke will er am Samstag machen. Er habe zuletzt in seiner Wahlheimat Monte Carlo trainiert und fühlt sich gut gerüstet. "Man kann bereit sein, aber es hängt sehr viel vom Rennverlauf ab. Es wird ein richtig hartes Rennen", so Sagan.

Erfolgreich und richtig gut bezahlt

Der 28-Jährige gehört mit mehr als 100 Siegen zu den erfolgreichsten und mit kolportierten vier bis sechs Millionen Euro Jahresgehalt zu den bestbezahlten Fahrern im Profizirkus. Seit seinem Wechsel von Tinkoff zu Bora im Vorjahr hat er neben dem WM-Titel 2017 und mehreren Tour-de-France-Etappen heuer auch den Klassiker Paris-Roubaix gewonnen. Außerdem holte er sich in dieser Saison bei der Tour zum sechsten Mal das Grüne Trikot für den besten Sprinter.

Diesen Erfolgen sollen noch viele weitere folgen. "Ich bin sehr glücklich über die Verlängerung. Wir haben viel zusammen erreicht. Wir haben jetzt noch drei Jahre vor uns", betonte Teamchef Denk. Der Deutsche kündigte an, dass Sagan nächste Saison sein Augenmerk auf die Klassiker legen werde, auch der Giro d'Italia sei eine Option. Vor allen die in seiner Sammlung noch fehlenden Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt seien große Ziele, so Denk.

Erst am Dienstag hatten die vier österreichischen Bora-Fahrer Felix Großschartner, Patrick Konrad, Gregor Mühlberger und Lukas Pöstlberger neue Verträge bis 2020 erhalten.