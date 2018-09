Facebook

Mühlberger, Teamkapitän Konrad und Pöstlberger © APA/BARBARA GINDL

Ihm sei die Schwere der Verantwortung bewusst, sagt Patrick Konrad. Man müsse wissen, was es bedeutet, ein Team im Rücken zu haben, in dem jeder seine eigenen Interessen hintanstellt. Patrick Konrad führt am Sonntag die rot-weiß-rote Equipe als Kapitän ins Straßenrennen. Und das bei einer Heim-WM. „Diese Rolle ist eine, die man nicht unterschätzen darf und wertschätzen muss. Aber sie ist in einem wichtigen Rennen nichts Neues für mich und ich habe oft genug bewiesen, dass ich ihr gerecht werden kann.“ Das Selbstvertrauen scheint bei dem 26-jährigen Wahl-Burgenländer schon einmal zu stimmen und das nicht erst seit seinem siebenten Platz in der Endabrechnung des diesjährigen Giro d’Italia.

