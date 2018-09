Facebook

Da passiert's © YOUTUBE

Passiert ist es bei einem Rennen in Italien. In Gran Fondo dei Due Santuari del Fermano nähern sich Stefano Zoppi und Damiano Trivarelli Rad an Rad der Ziellinie. Die zwei schenken sich nichts. Jeder Zentimeter ist umkämpft. Und dann stürzen beide durchs Ziel.

Die gute Nachricht: Beide Fahrer blieben unverletzt und rauchten nach einem kurzen Streit auch die Friedenspfeife. Die gute Nachricht für Trivarelli: Er stürzte etwas früher über die Ziellinie und durfte sich als Sieger feiern lassen.