Symbolbild © APA/HERBERT NEUBAUER

Die insgesamt dritten Rad-Straßen-Weltmeisterschaften in Österreich wurden am Samstag (18.00 Uhr) offiziell eröffnet und bieten bereits ab Sonntag an acht Renntagen zwölf Entscheidungen. Höhepunkt ist das Herren-Straßenrennen am 30. September.

Zu den Titelkämpfen, der deren Budget etwas mehr als 13 Millionen Euro beträgt, werden Hunderttausende Zuschauer erwartet. Dank TV-Übertragungen und Medienberichten werden Innsbruck und Tirol weltweit im Blickpunkt stehen.

Die Rennen (für Elite, U23 und Junioren, jeweils Damen und Herren) starten in verschiedenen Orten und enden alle im Zentrum der Landeshauptstadt. Das Mannschaftszeitfahren der Profiteams beginnt am Sonntag im Ötztal, bei den Einzelzeitfahren (Montag bis Mittwoch) fällt die Startflagge in Wattens und die Straßenrennen nehmen in Rattenberg (Junioren am Donnerstag) bzw. Kufstein ihren Ausgang (Freitag bis Sonntag).