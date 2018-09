Facebook

Markus Eibegger © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Riedler)

Der österreichische Radprofi Markus Eibegger beendet mit 33 Jahren seine Profikarriere. Das gab sein Welser Felbermayr-Rennstall am Freitag bekannt. Der mit seiner Familie in Vorchdorf in Oberösterreich lebende Steirer nehme ein Jobangebot im Bankenbereich an, hieß es in einer Presseaussendung. Sein Antreten im Teamzeitfahren der WM in Innsbruck am Sonntag war von vorneherein nicht geplant.

"Nach insgesamt 14 Profijahren ist es jetzt an der Zeit, ein neues berufliches Kapitel aufzuschlagen. Ich wollte zu einem Zeitpunkt abtreten, wo ich noch voll konkurrenzfähig bin. Die Trainingsfahrten bei Regen und Nebel werden mir nicht abgehen, sehr wohl aber meine Teamkollegen und die Rennatmosphäre", sagte Eibegger.

Internationale Jahre

Der Bergfahrer begann seine Laufbahn 2007 beim Team Elk Haus. 2010 gelang ihm der Sprung ins Ausland zu Footon-Servetto. Für das spanische Team bestritt er den Giro d'Italia und die Tour de France. Mit Tabriz (Iran/2012) und Baku (2014/15) folgten zwei weitere internationale Stationen. Vor drei Jahren kehrte Eibegger zum Welser Gourmetfein-Team zurück, für das er auch schon 2012 und 2013 gefahren war.

Zu seinen wichtigsten Siegen zählen neben dem Straßen-Staatsmeistertitel (2009) und deren vier am Berg der Gesamterfolg bei der Aserbaidschan-Tour (2016) und der Istrian Spring Trophy (2012, 2015). Seinen letzten Sieg feierte er heuer beim Bundesliga-Eröffnungsrennen in Leonding.