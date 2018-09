Facebook

Marco Haller will 2019 wieder voll durchstarten © GEPA pictures

Eigentlich befand sich Marco Haller (Katjuscha) auf dem besten Weg, ein erfolgreiches Rad-Comeback zu feiern. „Ich war so motiviert und entschlossen. Ich hatte mit Felix Gall, der sich auf die Heim-WM vorbereitet, intensive Trainingstage geplant. Nur leider kam was dazwischen.“ Eine akute Blinddarmentzündung machte dem Kärntner einen Strich durch die Rechnung. „Ich hatte einen Tag lang Bauchschmerzen, hab’ trotzdem trainiert. Doch als es überhaupt nicht mehr ging, bin ich sehr schnell in der Notaufnahme im Klinikum gelandet und lag dann auch relativ rasch am OP-Tisch. Das war jetzt meine vierte Operation binnen sechs Monaten“, offenbart der 27-Jährige, der sich im April bei einer Kollision mit einem Pkw einen offenen multiplen Bruch der Kniescheibe sowie eine Fraktur im linken Oberschenkelknochen zugezogen hatte.

Dieser erneute Rückschlag bedeutet zumindest eine weitere Zwangspause von mindestens drei Wochen. Die Türkei-Radrundfahrt ist für den Klagenfurter damit Geschichte. Ob sich ein Start Mitte Oktober bei der Tour in China ausgeht, steht im Augenblick in den Sternen. „Ich hoffe, dass ich das schaffe, aber da hätte ich nur eine Woche Training bis zum Rennen. Ist eine zache Partie, aber ganz habe ich es noch nicht aufgegeben, mal abwarten.“ 2019 soll hingegen alles anders werden. „Wir wollen heuer früher in die Saison starten als sonst.“ Die Australien-Rundfahrt im Jänner ist bei Haller im Kalender rot angestrichen, „vielleicht fliege ich schon im Dezember hinüber, um mich optimal vorzubereiten".

