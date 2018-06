Facebook

Katharina Machner hat sich für die WM im Zeitfahren qualifiziert © Sportograf

Im Jahr 2015 hat sie sich ihr erstes Rennrad gekauft. Und von da an rollt die nun 23-jährige Leobenerin Katharina Machner durchs Leben und von Erfolg zu Erfolg. Immerhin ist sie amtierende österreichische Meisterin in der U23 im Mitteldistanztriathlon, und nun hat sie sich sogar für die Weltmeisterschaften im Rad-Zeitfahren in Varese qualifiziert, die am 30. August über die Straßen rollen.

