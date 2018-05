Der Brite Chris Froome hat am Sonntag erstmals die Rad-Rundfahrt Giro d'Italia gewonnen.

© AP

Der Brite Chris Froome hat am Sonntag erstmals die Rad-Rundfahrt Giro d'Italia gewonnen. Wegen schlechter Straßenzustände in Italiens Hauptstadt Rom entschied die Rennjury der Italien-Rundfahrt, die Zeit für die Gesamtwertung in der 21. und letzten Etappe nach der dritten von elf Runden des Rundkurses zu stoppen. Sky-Profi Froome stand damit bereits vor der Zieldurchfahrt als Gesamtsieger fest.