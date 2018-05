Facebook

Marco Haller quasi stets unter Strom. Elektrotherapie gehört für den Kärntner zur Tagesordnung (rechts) © GEPA; Privat

"Das Schlimmste war eigentlich fast fünf Wochen nur auf dem Rücken im Bett zu liegen und nichts zu tun. Nur abzuwarten, bis man endlich loslegen kann. Der Horror für einen Sportler“, sagt Katjuscha-Radprofi Marco Haller, der sich Mitte April bei einer Kollision mit einem Pkw einen offenen multiplen Bruch der Kniescheibe sowie einen Knorpelschaden im Bereich des Kniegelenkes zuzog. Doch der Ausdauersportler lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Seit einer Woche steht der Klagenfurter in der Privatklinik Maria Hilf- Humanomed quasi unter Dauerbeobachtung. „Ich hab’ jeden Tag Unterwassertherapie, Lymphdrainagen und Osteopathie und wenn Zeit und Motivation noch vorhanden sind, dann steht noch Oberkörpertraining auf dem Programm. Ich bin echt froh darüber, dass mich Doktor Lajtai unter seine Fittiche genommen hat.“

Wenn Haller etwas nicht übereilen will, ist es eine zu schnelle Rückkehr auf das Rad, „da ja auch bei dem Unfall der Knorpel beschädigt wurde. Das ist eine heikle Sache, da er sich ja nicht nachbildet und deshalb muss man behutsam vorgehen, weil sich jeder Fehler oder zu hastiges Bewegen kontraproduktiv auswirken würden“. Die Schmerzmittel konnte der 27-Jährige inzwischen stark reduzieren und das hat einen ganz plausiblen Hintergrund, wie er erzählt:

Ich versuche so, gut es geht, ohne auszukommen. Denn wenn ich gar nichts spüre, würde ich vielleicht bei der Therapie übertreiben und somit nicht mehr wissen, wo meine echten Grenzen sind.

Ein Überraschungsmoment sorgte kürzlich für leichtes Augen verdrehen, auch wenn ein verletzter Sportler natürlich von keiner Dopingkontrolle befreit ist. So bekam Haller Besuch von der Nada Austria. „Es war 6 Uhr früh. Ich war den zweiten Tag aus dem Krankenhaus daheim. Das nennt sich ,Intelligent Testing‘, wobei wie intelligent es ist, einen frisch Operierten zu kontrollieren, der davor noch einen Venengang hatte, sei dahingestellt. Ich habe die Medikamente angegeben, bekomme Thrombosespritzen, habe starke Schmerzmittel genommen und so sind die Blutwerte komplett über den Haufen geworfen, aber sie machen nur ihren Job. Trotzdem war es bizarr“, so Haller, der sich prinzipiell über solche „Gäste“ freut, denn er habe nichts zu verbergen, wie er nachdrücklich betont.

So kann ich zeigen, dass alles passt, denn ich bin absolut für sauberen Sport. Der Radsport liegt mir enorm am Herzen.

