Die Abstimmung war so kurz wie ein knackiger Sprint im Radsport: Ohne Gegenkandidat wurde bei der Generalversammlung des steirischen Verbandes ein verschlanktes Präsidium für die kommende Periode (wieder)gewählt. Präsident Gerald Pototschnig und seine Stellvertreter Richard Stering (Finanz), Klaus Kabasser (Straße) sowie Neomitglied Jürgen Pail (Gelände) bilden das Gremium, Landestrainer Daniel Auer hat eine beratende Funktion. „Da Mitglieder von sich aus nicht mehr zur Verfügung gestanden sind, haben wir das gleich zur Verschlankung genutzt. Das dient auch kurzen Wegen und schnellen Entscheidungen“, sagt Pototschnig. Somit folgt der Landesradsportverband LRV in diesem Punkt dem österreichischen Verband (Cycling Austria) nach.

Das Resümee der abgelaufenen, ersten Amtsperiode fällt durchwegs positiv aus: Der Radsport ist in der Steiermark (wie auch national) der erfolgreichste Sommersport. 98 Medaillen bei österreichischen Titelkämpfen und 14 internationale stehen heuer zu Buche. Das Budget wurde in fünf Jahren verdoppelt, die Sponsoring-Einnahmen gar verfünffacht. „Zudem haben wir erstmals einen hauptamtlichen Trainer im Leistungszentrum“, sagt Pototschnig.

Harsche Kritik an Fanmärschen

Zu Beginn seiner zweiten Amtsperiode gibt sich der Landeschef angriffslustig, denn bei aller Freude gebe es auch ein weinendes Auge. „Wir müssen beobachten, wie der Sport aus den Fugen gerät, entartet.“ Alles, was in der jüngsten Vergangenheit rund um das Stadion in Liebenau passiert sei, würde das unterstreichen. „Ein Sport, ein Verein will Land und Stadt mit der Wucht seines Namens instrumentalisieren und das scheint auch zu gelingen“, sagt Pototschnig. Für jedes Straßenrennen müsse der Verband die nötigen Exekutivbeamten mit bezahlen. „Aber wenn alle paar Wochen ein sinnentleerter Fanmarsch von A nach B führt, für den Hundertschaften der Polizei nötig sind, dann zahlt das der Steuerzahler“, erklärt Pototschnig und fügt an: „Und da reden wir noch gar nicht davon, dass sie sich am Punkt B vermummen und Polizisten und andere Menschen angreifen.“ Sein Vorschlag wäre, die Kosten, die dadurch entstehen, von der öffentlichen Förderung abzuziehen. Er selbst beziffert die Förderung des Landesverbandes im Jahr 2023 auf 65.000 Euro. „Ein Bruchteil dessen, was für diese Aufmärsche und das Drumherum ausgegeben wird.“

Auch die Politik nimmt er stärker in die Pflicht. Da stößt dem Präsidenten die Absage des Altstadtkriteriums sauer auf. Nachdem der Namenssponsor abgesprungen war, blieb am 2. Juni dieses Jahres keine Alternative als die Absage. Nicht zuletzt, weil auch die Politik nicht mitziehen wollte: „Es gibt allerdings auch kein bedingungsloses Bekenntnis zu dieser Veranstaltung aus öffentlicher Hand.“ Im Vorjahr hatte der Klassiker nach Jahren der Pause sein ersehntes Comeback gefeiert. Pototschnig: „Für eine Veranstaltung mit solch einer Strahlkraft braucht es ein Bekenntnis mit mehr als ein paar Tausend Euro.“