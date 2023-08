Bis zur Marke von 37 Grad Celsius soll das Quecksilber heute in Budapest klettern, während die besten Langstreckenläuferinnen der Welt den Marathon bestreiten. 42,195 Kilometer trennen die Elite von WM-Ehren und mittendrin ist auch Julia Mayer (30). Es ist ihr zweiter Marathon, beim ersten in Wien stellte sie in 2:30:42 Stunden österreichischen Rekord auf; 242 Kilometer entfernt vom heutigen Schauplatz. „Ich freue mich riesig, auf einer Strecke zu laufen, die ich nicht kenne“, sagt sie, und auch die hohen Temperaturen dürfte sie gut wegstecken.