Die Straßenbahnen in Budapest sind mit Stickern beklebt, Bilder ziehen in der Stadt ihre Blicke auf sich und Hochsprunglatten, auf Höhe des Männer-Weltrekords, sind an Bus- und Straßenbahnstationen zu finden. Ungarn ist im EM-Fieber und mittendrin statt nur dabei ist Kärntens Mehrkampf-Ass Sarah Lagger. Die 23-Jährige feiert am Samstag ihre WM-Premiere bei den "Großen" (Start 10.35 Uhr).