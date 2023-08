Es waren historische Sekunden: Enzo Diessl sprintete bei der U20-Europameisterschaft der Leichtathleten in Jerusalem in 13,12 Sekunden zur Goldmedaille. Und das ist ein Novum. Denn davor gab es keinen steirischen Leichtathelten, dem dieses Kunststück geschafft hat, auch wenn es nicht die erste steirische Medaille ist: Im Jahr 1997 holte sich die Hartbergerin Linda Horvath in Ljubljana im Hochsprung mit übersprungenen 1,92 Metern den Junioren-Europameistertitel. Es war die bislang erste und einzige steirische Goldmedaille bei Kontinentalbewerben auf Nachwuchsebene in der Leichtathletik. Und neben Horvath gab es nur durch Petra Prenner eine weitere steirische Nachwuchs-Medaille: 1975 gewann sie Bronze im Fünfkampf.