Dass der Sport manchmal Kopfsache sein kann, mag kaum jemanden überraschen. Wie sehr man die körpereigene Schaltzentrale jedoch trainieren kann, um im Sport besser, schneller oder weniger verletzungsanfällig zu werden, vielleicht dafür schon. Neuroathletik nennt sich die moderne Methode, die das Gehirn und das Nervensystem in das Training miteinbezieht. Auch Enzo Diessl, der steirische Hürdenläufer, der als einer der Favoriten heute in die U20-Europameisterschaft in Jerusalem geht, vertraut auf diese Form des Trainings.