Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften der Leichtathleten im Immoagentur-Stadion in Bregenz ist Österreichs Elite am Wochenende nicht nur auf der Formsuche vor der Weltmeisterschaft im August – auch die Europameisterschaft 2024 steht für die Athleten bereits im Fokus. Die EM findet nämlich im nächsten Jahr so früh statt, dass es bereits jetzt darum geht, wertvolle Bonuspunkte für die EM- und Olympiaqualifikation zu sammeln. Aus Kärntner Sicht sind etliche vielversprechende Athleten am Start, die sich zumindest Final- bzw. auch Medaillenchancen ausrechnen.