Mehrkämpferin Ivona Dadic hat eine deutliche Verkleinerung ihres Betreuungsumfeldes vorgenommen und wird künftig in Schweden trainieren. Ziel der Freiluft-EM-Dritten von 2016 ist die Qualifikation für die EM 2024 in Rom und die Olympischen Spiele danach in Paris. Die diesjährige WM im August in Budapest ist kein Thema, auch nicht der Siebenkampf in Bydgoszcz Ende Juli. Fortgesetzt wird die Zusammenarbeit mit Philipp Unfried, der Sprint-, Hürden- und Lauftraining planen wird.

Die Entscheidung für die Veränderungen sei während der Rehaphase nach der Knie-Operation gefallen. U.a. habe ihr das "viele Sitzen im Auto, um von einer Trainingsstätte zur nächsten zu kommen, gesundheitlich nicht gut getan", erklärte Dadic. Sie habe viele Optionen besprochen und geprüft. "Ich werde in Zukunft meine Zelte in Schweden aufschlagen und mit Vlado Petrovic, der auch Bianca Salming trainiert, zusammenarbeiten."

"Ich kann Ivis Schritt wirklich nachvollziehen. Darüber hinaus schaden ihr bestimmt ein paar neue technische Reize nicht. Ich denke, dass Vlado genau die Bereiche, die Ivi für ein erfolgreiches Comeback bearbeiten muss, sehr gut abdecken kann", meinte Unfried. Ob das Comeback von Dadic in Talence (23./24. September) oder erst in der Hallensaison stattfinden wird, ist offen.