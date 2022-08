Lange ist es her, dass ein steirischer Athlet bei U20-Weltmeisterschaften so eine gute Figur gemacht hat. Enzo Diessl sicherte sich bei der World Athletics U20-WM im kolumbianischen Cali Platz fünf im Bewerb über die 110 Meter Hürden. Dabei verbesserte der Leibnitzer erneut die österreichische U20-Bestmarke um fünf Hundertstelsekunden. Die neue Bestmarke liegt nun bei 13,54 Sekunden. „Ich bin mega froh über dieses Ergebnis. Ich wusste, wenn ich was Gutes im Finale haben will, dann muss ich Gas geben, das habe ich gemacht. Es war wieder kein optimaler Lauf, ich habe wieder ein paar kleine Strauchler gehabt, das hat sicher ein paar Hundertstel gekostet, aber ich bin mehr als zufrieden.“