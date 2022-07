Auch wenn er die für die WM-Finalqualifikation geforderte Direktweite von 66 m nicht schaffen sollte, wird Lukas Weißhaidinger nach seinem ersten Auftritt bei der Leichtathletik-WM in Eugene gleich wissen, ob er im 12er-Finale mit dabei ist. Denn der Olympiadritte wirft erst in der zweiten Qualigruppe in der Nacht auf Montag (3.30 Uhr MESZ). Mit ihm im Teilnehmerfeld ist Olympiasieger Daniel Stahl (SWE), der heuer überragende Slowene Kristjan Čeh wirft bereits ab 2.05 Uhr.

Weißhaidinger steigt als Letzter aller Qualifikanten in den Ring, wer 66 m oder mehr erreicht, ist direkt für die Medaillenentscheidung qualifiziert. Das Feld wird auf zwölf Athleten aufgefüllt. "Wenn du in Gruppe B dran bist, kannst du dich schon an den Weiten der ersten Gruppe orientieren. Das macht die Taktik schon ein bisschen leichter, man muss vielleicht nicht ganz so viel riskieren, als wenn du gleich zu Beginn dran bist. Ich würde das schon als kleinen Vorteil sehen", sagte Trainer Gregor Högler.

Gut sei, dass die Regen-Wahrscheinlichkeit gleich null sei. "Der Wurfring ist auch trocken schon rutschig genug", weiß Högler. Wie erhofft wurden die zwei Disken Super Spin (schwarz) und Eliminator (grün-orange) für den Wettkampf zugelassen.

Susanne Walli bestreitet ihren 400-m-Vorlauf in der Morgensession am Sonntag um 21 Uhr MESZ, sie wurde in den ersten der sechs Heats gelost. Und bekommt es u. a. mit Doppelolympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas zu tun. Die ersten drei jedes Vorlaufes bzw. die weiteren sechs Zeitschnellsten sind im Semifinale der Top 24 mit dabei.