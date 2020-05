Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Erfolgreiche Spitzensportlerinnen und ihre Mütter: Stütze auf dem Weg an die Spitze und in Krisenzeiten. Und sehr oft auch beliebter Zufluchtsort, wenn es zu viel wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verena Preiner mit Mutter Martina © PRIVAT

Sportler sind Krisen gewohnt. Persönliche zumindest, sie nennen sie Niederlagen. Oder Verletzungen. Anna Veith ist vor allem in der zweiteren Krise erfahren; und das sind niemals schöne Erfahrungen. Nicht für eine Skifahrerin, die den Duft des Sieges und der ganz großen Triumphe mehrfach inhaliert hat. Bei Verena Preiner ist der Fall anders gelagert. Lange Verletzungen blieben der Siebenkämpferin bisher erspart – und doch gab es ein Jahr nach der sensationellen WM-Medaille in Doha den ersehnten Höhepunkt des Jahres nicht: die Olympischen Spiele 2020 in Tokio werden erst 2021 ausgetragen werden.