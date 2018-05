Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Morgan Schusser © FB/Schusser

Starker Auftritt von Lauftalent Morgan Schusser. Der LAC-Klagenfurt-Athlet hat das Limit für die U18-EM über 800 Meter beim Meeting in Ungarn gelöst. Schusser lief die beiden Stadionrunden in 1:54,97 Minuten und unterbot das Limit (1:56) deutlich. Mit dieser Leistung stellte er auch eine österreichische U18/U20-Jahresbestleistung auf. Ebenfalls österreichische Jahresbestleistung lief Conny Wohlfahrt (LAC-Klagenfurt) über 800 Meter. Die gelaufenen 2:10,58 Minuten bedeuten sogar ÖJBL in der allgemeinen Klasse. Im Sog der Top-Athleten lief Selina Elbischger (LAC-Klagenfurt) die 800 Meter in 2:25,68 Minuten.