Julian Kellerer © GEPA

Ende Februar 2018 wurde Kärntens Weitsprung-Ass Julian Kellerer am Knie operiert. Drei Monate später feiert der Klagenfurter nach mehr als einem Jahr sein Comeback bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften in Wolfsberg. „Bei der Hallen-EM 2017 bin ich mit extremen Schmerzen angetreten, dachte, es bessert sich wieder, aber es war nicht der Fall. Ich hatte einen Kreuzbandteileinriss und zusätzlich zog ich mir einen Meniskuseinriss zu. Jetzt bin ich gespannt, wie es heute klappt. Das Knie tut jedenfalls nicht mehr weh.“

Seine Erwartungen dämpft der 28-Jährige aufgrund seines Trainingsrückstandes. Doch die wohl größte Motivation für sein vorgezogenes Comeback war eine Einladung für die „Golden Roof Challenge“, die vor der mittelalterlichen Kulisse in Innsbruck in einer Woche in Szene geht. „Vor neun Jahren konnte ich hier als bisher einziger Österreicher gewinnen. Es ist ein richtiges Spektakel mit bis zu 4000 Leuten.“ Die Landesmeisterschaften sieht er als kleine Generalprobe, bevor er sich auf das Limit für die EM (im August in Berlin) konzentriert.

Mir fehlt noch das Schnelligkeits- und Sprungtraining. Wird kein leichtes Unterfangen, ist aber möglich.

Auf ein Novum darf sich heute und morgen Wolfsberg freuen. Zum ersten Mal finden alle Altersklassen (U16 bis zur allgemeinen) gleichzeitig statt. Neben dem Rückkehrer stehen Veronika Watzek, Conny Wohlfahrt und Morgan Schusser im Blickpunkt.

