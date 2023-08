Die Fabelzeit von Geoffrey Ronoh aus dem Jahr 2014 von 59:45 Minuten wollten die Topläufer bei "Kärnten Läuft" 2023 attackieren. Allen voran Favorit Wesley Kimutai aus Kenia. Lange schaute es auch danach aus, als ob diese schnellste, jemals in Österreich gelaufene, Halbmarathon-Zeit auch wirklich in Gefahr wäre. Eine achtköpfige Gruppe an afrikanischen Top-Athleten brach nach wenigen Kilometern bereits aus und wurde mit Kilometerzeiten klar unter drei Minuten, gezogen von Kimutai, immer schneller.

Am Ende sollte es nicht ganz reichen, vielleicht auch, weil Kimutai seine Pace nicht ganz halten sollte. Das Finish war dramatisch und endete für Sieger Geofrey Kiboi nach 01:02:48.3 Stunden vor seinem kenianischen Landsmann Calistus Kitoo (01:02:49.7) und Vincent Kimutai Towett (01:03:00.1), ebenfalls Kenianer. Kimutai musste sich mit dem undankbaren vierten Rang zufrieden geben. Peter Herzog, der selbst schon vorab beteuerte, nicht in Topform anzutreten, kam als 14. ins Ziel, wurde drittbester Europäer und in einer Zeit von 01:06:58.6 Stunden bester Österreicher.

Deutscher Sieg bei den Frauen

Deborah Schöneborn zeigte bei den Frauen auf und gewann vor der kenianischen Favoritin Morine Michira in einer Zeit von 01:13:57.6 Stunden. Das Podest komplettierte Valentine Jebet aus Kenia.

Beste Österreicherin wurde Cornelia Stöckl-Moser (01:24:17.1) vom SC Leogang vor einer Kärntnerin. KLC-Athletin Barbara Bischof kam nach 01:24:43.9 Stunden knapp nach Stöckl-Moser über die Zielline.