Das Wochenende bei "Kärnten läuft" gipfelt traditionell im Wörthersee Halbmarathon von Velden nach Klagenfurt, auch der Viertelmarathon (von Pörtschach) bis ins Ziel in der "Running City" am Klagenfurter Metnitzstrand geht in Szene. Hier sind Sie live dabei: