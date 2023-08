Wenn heute wieder Kärntens größte Laufveranstaltung, „Kärnten Läuft“, ihren feierlichen Beginn in Klagenfurt findet, erntet das Organisationsteam den Lohn für ein ganzes Jahr voller harter Arbeit. Allen voran Projektleiter Raphael Gatti. Die Gesamtleitung hat OK-Chef Michael Kummerer inne, doch ohne Gatti läuft nichts. Er wickelt von der Aufstellung der Streckenposten über die Koordination mit den Sicherheitskräften bis hin zur Vermarktung der Veranstaltung alles mit seinem Team ab. „Ein richtig toller Job, in dem man nicht nur viel neues lernt, sondern auch Verantwortung übernehmen kann“, schwärmt Gatti, der bereits im neunten Jahr mit an Bord ist und sich in die leitende Position hinaufgearbeitet hat.