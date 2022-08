Rund 5000 Teilnehmer und viele strahlende Gesichter nach insgesamt zehn Bewerben an drei Tagen – die Bilanz von "Kärnten Läuft 2022" ließt sich respektabel. "Das Motto 'Back to the roots' ist voll aufgegangen. Das Wochenende war fordernd, hat sich aber total bezahlt gemacht. Wir sind erschöpft aber sehr glücklich und vor allem voll motiviert für 2023. Die Arbeit hat schon wieder begonnen", sagt OK-Chef Michael Kummerer, der das Event nach zwei von Corona geforderten Veranstaltungen beim Wörthersee Stadion wieder mit Ziel in der Running City an den See brachte.