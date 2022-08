Bereits am Freitag startete das dichte Programm von Kärnten Läuft mit dem Nightrun. Am Samstag folgten nicht weniger als sechs weitere Bewerbe. Hundelauf, Junior Marathon, Bambini Sprint, Familien- und Maskottchenlauf sowie der Frauenlauf sorgten für Laufvergnügen für sämtliche Altersklassen, egal welchen Niveaus. Eines hatten alle Bewerbe gemeinsam: Der Spaß und die Freude an der Bewegung waren spürbar, viele lachenden Gesichter säumten die Promenade und die Running City am Metnitzstrand in der Klagenfurter Ostbucht des Wörthersees.



Der Frauenlauf bildete den Tagesabschluss, und war zugleich der „charmante Höhepunkt“, wie ihn Vorstandsdirektor von Sponsor Raiffeisen, Peter Gauper, bezeichnete. Laut Veranstalter Michael Kummerer hat sich der Frauenanteil bei Kärnten Läuft über die letzten Jahre stetig nach oben entwickelt und liegt mit 44 Prozent im Vergleich zu anderen Laufveranstaltungen sehr hoch.



Am Sonntag steigen noch die beiden Hauptbewerbe des Wochenendes. Um 8 Uhr fällt in Pörtschach der Startschuss zum Viertelmarathon. Eine Stunde später beginnt der Halbmarathon vor dem Schlosshotel in Velden, bei dem die internationalen Topathleten auf die Jagd nach einem neuen Streckenrekord gehen werden. Nach rund 60 Minuten sollten die ersten Läufer ins Ziel kommen.