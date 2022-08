Gleich zehn Bewerbe finden im Rahmen der diesjährigen Auflage von Kärnten Läuft statt. Vom Nightrun über den Frauen- und Hundelauf bis hin zum Viertel- und Halbmarathon am Sonntag ist auch heuer wieder für jeden etwas dabei. „Es gehört zum guten ‘Laufton’ an dieser Veranstaltung mit internationaler Strahlkraft mitzumachen“, erklärte Landeshauptmann Peter Kaiser, der selbst den Viertelmarathon in Angriff nehmen wird, bei der Pressekonferenz. Veranstalter Michael Kummerer rechnet an diesem Wochenende insgesamt mit über 5000 Teilnehmern. Neben tausenden Breitensportlern gelang es dem Villacher, auch wieder zahlreiche Topstars an den Wörthersee zu lotsen.



Aus österreichischer Sicht gilt es, die Aufmerksamkeit auf Peter Herzog zu richten. Der Salzburger Olympiateilnehmer von Tokio hält mit einer Marathonzeit von 2:10,06 Stunden den heimischen Rekord, nützt Kärnten Läuft als optimale Vorbereitung für den Berlin-Marathon in vier Wochen. „Eine bestimmte Zeit habe ich mir nicht zum Ziel gesetzt, ich möchte aber ein gutes Gefühl für Berlin mit nach Hause nehmen.“ Neben Herzog sind der Kenianer Charles Ndiema (Gewinner des Graz-Marathon 2021), Kiros Ashenafi (ETH) und Merhawi Kesete (ERI) die größten Anwärter auf das Podest.



Laut Rennleiter Gerd Matuschek sollten am Sonntag ideale Wetterbedingungen herrschen, um zumindest ein äußerst schnelles Rennen zu erleben, eventuell könnte sogar ein neuer Streckenrekord aufgestellt werden. Bei den Herren hält diesen Geoffrey Ronoh (KEN) mit 59,45 Minuten (2014). Kummerer glaubt, dass vor allem bei den Damen die Rekordzeit von 1:08,02 Stunden (Letesenbet Gidey ETH, 2011) fallen wird. Mit Bekelech Gudeta, der aktuellen 18. der Weltrangliste im Straßenlauf, ist abermals eine Äthiopierin erste Anwärterin auf eine Top-Zeit. Weitere Spitzenläuferinnen im Feld sind die beiden Deutschen Thea Heim und Alina Reh. Die österreichische Rekordhalterin Julia Mayr musste ihren Start hingegen kurzfristig krankheitsbedingt absagen.