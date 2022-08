Zwei Laufsaisonen lang trotzte Kärnten Läuft zuletzt dem Coronavirus und konnte dennoch eine Massenveranstaltung auf die Beine stellen. Heuer heißt es „zurück zu den Wurzeln“ für Organisator Michael Kummerer und sein Team. Mit dem Start am kommenden Freitag wird wieder vom Wörthersee Stadion in die ursprüngliche „Running City“ auf den Klagenfurter Metnitzstrand übersiedelt. „Das Stadion hat es uns zwei Jahre lang als tolle Lösung ermöglicht, überhaupt so eine Veranstaltung in diesem Rahmen zu organisieren, mit klaren Zonen für Athleten und einem funktionierenden Sicherheitskonzept. Das hat uns auch die Auszeichnung, einer der beliebtesten Halbmarathons weltweit zu sein, eingebracht. Dennoch freuen wir uns riesig, den Läufern wieder direkt nach dem Sporteln den Sprung in den See zu ermöglichen“, sagt Kummerer.