Ein Kaiser hebt Veranstalter in den "Königs-Stand"

Vom 26. bis 28. August ist es wieder so weit: Das Lauffest "Kärnten Läuft" startet am Metnitzstrand in Klagenfurt. Höhepunkt ist wieder der Kleine-Zeitung-Halbmarathon von Velden nach Klagenfurt am Nordufer des Sees.