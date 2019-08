Facebook

Köchl ist zum fünften Mal dabei © KK/Köchl

Von seiner starken Sehbeeinträchtigung lässt sich Hobbysportler Roland Köchl keinesfalls unterkriegen. Der Klagenfurter geht am Sonntag zum bereits fünften Mal bei „Kärnten Läuft“ an den Start. Er wird den Viertelmarathon von der Pörtschacher Seepromenade bis in die Running City am Klagenfurter Metnitzstrand bestreiten. Begleitet wird er dabei von einer Betreuerin der Diakonie, Elke Preininger.