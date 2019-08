Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 23. August startet ´Kärnten Läuft´ © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Jetzt noch schnell zuschlagen und Geld sparen: Für alle Kärnten Läuft Bewerbe gibt es einen gemeinsamen Voranmeldeschluss – Dienstag, 13. August 2019 um 23:59 Uhr. Bis dahin ist jederzeit eine Voranmeldung ganz bequem über www.kaerntenlaeuft.at möglich.

Bis dahin ist für alle Läufer auch eine personalisierte Startnummer gewährleistet. Bei der Nachmeldung am 23. und 24. August gibt es nur mehr „normale Startnummern“. Nach dem Ende der Voranmeldung gibt es natürlich auch am Eventwochenende die Möglichkeit sich für die jeweiligen Bewerbe anzumelden. Im Anmeldezelt in der Running

City ist eine Nachnennung mit Nachnennungsgebühr am Freitag, 23. August 14.00-20.00 und Samstag, 24. August 09.00- 20.00, bis eine Stunde vor dem jeweiligen Bewerb möglich.

ACHTUNG: Am Sonntag, 25. August, gibt es keine Nachnennung und keine Startsackerlausgabe mehr!