Ohne Straßensperren geht es nicht bei einer Laufsport-Großveranstaltung dieser Dimension: Schon am Samstag (Family Run, Junior Marathon, Bambini Sprint und City Run) kommt es zu Sperren im Bereich der Oper, am Samstag ist dann die gesamte Laufstrecke (von der Oper durch die Altstadt und entlang der Mur, im Norden bis zu den Arlandgründen, im Westen über den Lendplatz und im Süden bis zum Stadion Liebenau, siehe Grafik) im Zeitraum von 7 bis 16 Uhr gesperrt, das Ausfahren ist bis 9 Uhr möglich. In den umliegenden Straßen kann es ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen und Staus kommen.

In dieser Grafik finden Sie den Streckenverlauf im Detail, mit allen Informationen zu Sperren.

Die wichtigsten betroffenen Straßen:

Theodor-Körner-Straße

Opernring/Burgring

Joanneumring

Conrad-von-Hötzendorf-Str.

Schönaugasse

Grieskai/Lendkai

Keplerstraße

Körösistraße

Wienerstraße

Grabenstraße

Lange Gasse

Kaiser-Franz-Josef-Kai

Radetzkystraße

Roseggerkai/Marburgerkai

Wielandgasse

Friedrichgasse

Pestalozzistraße

Schönaugürtel

Ein PDF des Anrainer-Folder gibt es hier.

Das müssen Öffi-Fahrgäste wissen

Auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ist mit Einschränkungen und Umleitungen zu rechnen. "Wir verstärken an diesem Tag unseren Einsatz und bemühen uns, Sie an ihr Ziel zu bringen", heißt es bei den Holding Graz Linien. Für die Straßenbahnlinien 1, 4, 5, 6, 7 wird ein Ersatzverkehr eingerichtet, zahlreiche Buslinien (31E, 32, 34, 39, 40, 58, 62, 63, 66 und 67E) müssen umgeleitet werden oder haben geänderte Endziele. Die Linie 39 muss teilweise eingestellt werden.

Die Flixbus-Haltestelle wird am Sonntag zur Regionalbus-Haltestelle am Glacis verlegt.

Eine umfangreiche Auflistung der Auswirkungen für die Öffis der Graz Linien finden Sie unter diesem Link.

Öffi-Freifahrt am Sonntag vor und nach dem Lauf

Wichtig für Läuferinnen und Läufer: Die "Startnummer" gilt am Sonntag je zwei Stunden vor und nach dem Lauf für Straßenbahnen und Stadtbusse in der Tarifzone 101. Nicht gültig in Zügen, RegioBussen und der Nightline.