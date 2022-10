Die Kinder übernehmen am Samstag das Kommando zum Auftakt des Laufwochenendes in der Landeshauptstadt. Bevor mit den Bambinis die Kleinsten um 14.30 Uhr loslegen, wird es richtig lustig, wenn es gilt, beim Maskottchenlauf eine Frage zu klären: Wer schlägt Seriensieger Sparefroh in diesem Jahr um 14.15 Uhr vor der Oper? Mit 15 Maskottchen gibt es einen neuen „Teilnehmerrekord“. Gerüchten zufolge hat 99ers-Trainer Johan Pennerborn „Pucky“ sogar zu Sondereinheiten verdonnert, um den Sieg endlich in den Bunker zu holen. Gut 1000 Kinder werden vor der Oper im Anschluss bei den Bewerben laufen. „Der Nachwuchs liegt uns ganz besonders am Herzen und wir möchten da kommendes Jahr zum 30. Jubiläum des Graz-Marathons noch nachlegen“, sagt OK-Chef Michael Kummerer. Er meldete nach dem ersten Tag der Startnummernausgabe eine große Zahl an Nachnennungen. „Wir peilen 7000 Teilnehmer an“, sagte er. Heute gibt es im Murpark noch Startnummern für alle Bewerbe des 29. Graz-Marathons.

Vier Herren sind es, die am Sonntag einen neuen Streckenrekord anpeilen. Dieser liegt seit dem Vorjahr bei 2:10:43 Stunden. Die Spitzenläufer aus Kenia laden Hobbyläufer heute zu einer kleinen, gemeinsamen Laufrunde ein. Um 10.30 Uhr geht es bei der Marathon-Messe bei Hervis im Murpark los. An sich sollten es sogar fünf Spitzenleute sein – aber einer wird trotz aller Bemühungen der Sportsektion des Innenministeriums und des Außenministeriums auch am Sonntag fehlen: Bernard Soi Cheruiyot, Trainingspartner von Weltrekordhalter Eliud Kipchoge. Aber seinem Rennstall „Global Sports“ unterlief beim Visumsantrag ein Fehler – dieses läuft erst ab Montag. „Die Sportsektion von Günter Marek hat aber mit dem Außenministerium eine frühere Einreise möglich gemacht“, lobte Kummerer die großartige Arbeit in Wien. Das Problem: „Sein Management hat ihn in Kenia nicht mehr erreicht, Bernard hat sich enttäuscht heim zur Familie begeben, als es zunächst hieß, dass er nicht mitfliegen kann.“



Nun sollen es andere richten – etwa Victor Kiplagat: „Ich bin heuer in Wien 2:14 gelaufen, das mit wenig Training. Jetzt bin ich perfekt vorbereitet und denke, dass der Streckenrekord fallen kann.“ Besonders freut er sich aber auf die Kinderläufe: „Ich habe zu Hause einen vierjährigen Sohn. Darum ist es wichtig, auch da dabei zu sein, die Kinder zu motivieren.“ Ihn fordert Joel Kipkenei Melly von „Run2gether“: „2021 bin ich in Graz in 2:13 Stunden meinen Erwartungen nicht gerecht geworden. Ich will heuer nachlegen.“