Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Eigentlich hätte dieser Platz für eine Reportage über die Premiere des Ironman 70.3 in Graz bereitgestanden, samt einer schönen Bildergalerie und Videos. Doch wie heißt es so schön: "Hätte, hätte, Fahrradkette." Denn wie alle anderen Sportveranstaltungen musste der Triathlon über die Mitteldistanz verschoben werden. Am 23. Mai 2021 soll es nun so weit sein. Auch einige weitere Veranstalter haben ihre Events im Jahr 2020 gestrichen und konzentrieren sich schon jetzt auf das kommende Jahr.