Der Nachwuchs hat den Graz Marathon 2019 eröffnet © GEPA pictures

Wolkenloser Himmel, eine traumhafte Kulisse vor der Grazer Oper und Hunderte fröhliche Kinder auf der Laufstrecke. Die Ouvertüre zum 26. Graz-Marathon wurde zu einem vollen Erfolg, als der Nachwuchs beim Bambinisprint und dem Junior-Marathon den Besuchern und Zusehern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat.

Der erste Startschuss galt allerdings wieder den Maskottchen, die sich zur Begeisterung der jungen Gäste ein heißes Duell geliefert hatten. Wieder kam es zu einem Fotofinish und der „Sparefroh“ konnte seinen Titel nicht erfolgreich verteidigen. „Pucky“, der Panther der Graz 99ers, setzte sich um Haaresbreite durch – vielleicht ein gutes Omen für das Spiel der Grazer heute in Villach beim VSV.

Programm Öffnen der Startblöcke: 9 Uhr

Marathon Start: 10 Uhr

Distanz: 42,195 km

Zielschluss: 16 Uhr

Staffel-Strecken: 1. Läufer: 8,7 km vom Start bis zur Übergabe 1 (Kunsthaus). – 2. Läufer: 13,5 km von der Übergabe 1 (Kunsthaus) bis zur Übergabe 2 (Grazbachgasse/Schönaugasse). – 3. Läufer: 7,5 km von der Übergabe 2 bis zur Übergabe 3 (Lendkai 13). – Zielläufer: 12,5 km von der Übergabe 3 bis zum Ziel

Halbmarathon Start: 10.10 Uhr

Distanz: 21,1 km

Zielschluss: 14 Uhr

Viertelmarathon Start: 10.30 Uhr

Distanz: 10,5 km Zielschluss: 14 Uhr

Geplante Zieleinläufe: Viertelmarathon 11.05 Uhr, Halbmarathon Herren 11.20 Uhr, Damen (11.30 Uhr), Marathon Herren 12.10 Uhr, Staffel 12.30 Uhr, Marathon Damen 12.45 Uhr

Apropos Sieger: Beim City Run 5.0 über die namensgebenden fünf Kilometer hängte Ute Pirchan (MT-Hausmannstätten) die Konkurrenz um zwei Minuten ab. Bei den Herren ging der Sieg an Simeon Dolinschek (SU TRI Styria). Doch am ersten Tag der größten Laufveranstaltung im Süden Österreichs stand nicht nur der Wettkampf im Fokus. Dem Graz-Marathon gelang wieder der Spagat zwischen sportlicher Großveranstaltung und Familienfest. Die Motivation unter den Hunderten Teilnehmern stimmt jedenfalls: „Seit drei Jahren sind wir immer dabei. Nach den Kindern laufen wir dann beim Familienlauf mit“, erzählt Vater Christopher stolz. Er war mit seiner Großfamilie zur Oper gekommen: Gleich zwölf Athleten von jung bis alt, vom Kind bis zur Tante des Eibel-Koller-Clans waren am Start. Wie es sich gehört im Teamdress: Darauf stand groß „Wuggeln“ – eine Erinnerung an den Opa, der seine Lieben immer so genannt hat.

Kemboi und Cheruiyot sind die Favoriten

Der Königslauf über 42,195 Kilometer wird heute um 10 Uhr mit einem Startschuss freigegeben. Die beiden Kenianer Mathew Kemboi (Startnummer 1) und Patrick Cheruiyot (Nummer 2) sind die heißesten Kandidaten auf den Sieg, bei den Damen wird ein starkes Paket um die Kenianerin Anitha Kiptum (Nr. 11) erwartet. Der Titel der schnellsten Steirer wird wohl über das Köflach-Duo Elisabeth Smolle (Nr. 15) und Stefan Schriebl (Nr. 6) führen.

Insgesamt sind bei allen Bewerben des Graz-Marathons rund 9200 Läufer von jung bis alt dabei. „Das ist wieder ein Plus zum Vorjahr“, sagt Organisator Michael Kummerer, „das freut uns und es ist ein weiterer Schritt zur 10.000er-Marke.“