Nach dem Countdown wurde nicht lange gefackelt: In vollem Laufschritt ging es los © Alexander Danner

Durchschnaufen an Tag 1 des Graz Marathons! Nach dem Familienlauf hat so manches Kind schon den zweiten Lauf an diesem Nachmittag in den Beinen. Zuvor spulten die Nachwuchsläufer beim Junior-Marathon wie die Profis ihre Kilometer herunter. Je nach Altersklasse hatten die Juniors ein bis drei Kilometer hinter sich, als sie beim Zieleinlauf vor der Oper mit Jubel und Applaus empfangen wurden.